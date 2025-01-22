Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 523,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1888
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1888 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе NOONANS за 190 GBP. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Где продать?
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