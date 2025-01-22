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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 523,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1888
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1888 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе NOONANS за 190 GBP. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 66 USD
Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 3 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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