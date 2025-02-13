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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1888 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1888 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 680 $
Продажи
1 116

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1888 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 570 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
2 флорина (Двойной флорин) 1888 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 190 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1888 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 190 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1888 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 100 $
Продажи
1 25
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1888 JEB Малый юбилейный портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
6 пенсов 1888 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 95 $
Продажи
2 72
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1888 Юбилейный портрет
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1888 Юбилейный портрет
Средняя цена 110 $
Продажи
1 81
Аверс
Реверс
3 пенса 1888 Юбилейный портрет
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пенса 1888 Юбилейный портрет
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1888 Юбилейный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
1 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1888
Средняя цена 120 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1888
Средняя цена 130 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Фартинг 1888
Средняя цена 90 $
Продажи
0 21
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