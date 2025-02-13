flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1888 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1888
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1888 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Katz Auction за 28 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Katz (1)
Великобритания Пенни 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Auctiones - June 20, 2021
Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Великобритания Пенни 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1888 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1888 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть