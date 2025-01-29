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Пенни 1888 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1888 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1888 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,125,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1888
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1888 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Spink - September 25, 2024
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Spink - September 25, 2024
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Heritage - October 7, 2021
Великобритания Пенни 1888 на аукционе Heritage - October 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1888 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1888 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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