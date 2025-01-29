Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1888 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,125,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1888
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1888 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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