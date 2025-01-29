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4 пенса (1 Грот) 1888 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,583

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1888
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1888 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 42 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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