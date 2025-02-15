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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1888 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,528

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1888
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1888 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2999 проданному на аукционе Katz Auction за 46 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - October 5, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 5 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PL64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1888 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

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