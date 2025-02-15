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1 шиллинг 1888 года JEB "Малый юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1888 года JEB "Малый юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1888 года JEB "Малый юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1888
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1888 года "Малый юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 35073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 470 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Heritage - September 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Luna Coins., Ltd. - March 24, 2024
Продавец Luna Coins., Ltd.
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Frühwald - October 30, 2021
Продавец Frühwald
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 31, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 31, 2020
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1888 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность UNC PL
К аукциону

Где продать?

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