Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1888 года JEB "Малый юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1888
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1888 года "Малый юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 35073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 470 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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