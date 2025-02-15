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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1857 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1857 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1857 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,767,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1857
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1857 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 7 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе WAG - November 3, 2024
Продавец WAG
Дата 3 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 3 пенса 1857 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

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