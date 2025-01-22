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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1857 WW Герб
Средняя цена 790 $
Продажи
0 291
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1857
Средняя цена 600 $
Продажи
0 40

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1857 WW Готическая
Средняя цена 260 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1857
Средняя цена 260 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
6 пенсов 1857
Средняя цена 310 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1857
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1857
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1857
Средняя цена 230 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 пенса 1857
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1857
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1857 WW
Средняя цена 200 $
Продажи
2 129
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1857 WW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Фартинг 1857 WW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
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