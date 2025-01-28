flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1857 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1857 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1857 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1857
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1857 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • DNW (2)
  • Spink (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1857 на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1857 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
4736 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1857 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
4567 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1857 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1857 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть