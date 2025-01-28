Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1857 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1857
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1857 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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