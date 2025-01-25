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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1857 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1857 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1857 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 728,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1857
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1857 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1126 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2110 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе CNG - November 15, 2023
Продавец CNG
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - December 21, 2017
Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - December 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Coin Cabinet - September 8, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Coin Cabinet - May 17, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1857 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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