Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1857 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 728,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1857
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1857 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1126 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 22 июня 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2110 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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