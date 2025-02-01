Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1857 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,562,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1857
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1857 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 3 июля 2018.
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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