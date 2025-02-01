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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1857 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1857 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1857 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,562,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1857
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1857 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 3 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Spink - January 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Spink - July 3, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1857 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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