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Пенни 1857 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1857 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1857 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1857
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1857 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 240 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
Великобритания Пенни 1857 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Великобритания Пенни 1857 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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