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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1871 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1871 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1871 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,004,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1871
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1871 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Великобритания 3 пенса 1871 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Великобритания 3 пенса 1871 на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1871 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1871 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1871 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1871 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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