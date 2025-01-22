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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1871 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1871 WW Герб
Средняя цена 1000 $
Продажи
7 948
Аверс
Реверс
Соверен 1871 WW Св. Георгий
Средняя цена 1000 $
Продажи
2 311
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1871
Средняя цена 490 $
Продажи
0 78

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1871 WW Готическая
Средняя цена 460 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1871
Средняя цена 190 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1871 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1871 Номер под бантом
Средняя цена 220 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
6 пенсов 1871 Без номера
Средняя цена 330 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1871
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1871
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пенса 1871
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1871
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1871
Средняя цена 810 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1871
Средняя цена 530 $
Продажи
0 34
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