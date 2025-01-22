Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1871 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Eid Mar Auctions GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,063,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1871
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1871 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Baldwin's of St. James's (4)
- Chaponnière (2)
- CNG (2)
- Coin Cabinet (19)
- Coins of the Realm (1)
- DNW (3)
- Eid Mar Auctions GmbH (1)
- Grün (1)
- Heritage (8)
- Jesús Vico (2)
- Künker (1)
- London Coins (10)
- Noble Numismatics Pty Ltd (2)
- NOONANS (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (8)
- Spink (5)
- St James’s (2)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Warin Global Investments (1)
Продавец Eid Mar Auctions GmbH
Дата 27 октября 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск