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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1871 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1871 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1871 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Eid Mar Auctions GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,063,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1871
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1871 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Eid Mar Auctions GmbH - October 27, 2024
Продавец Eid Mar Auctions GmbH
Дата 27 октября 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Rhenumis - September 12, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность F
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 1, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Coin Cabinet - July 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Coin Cabinet - December 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Coin Cabinet - December 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1871 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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