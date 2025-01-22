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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1871 года. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Номер под бантом

Аверс монеты - 6 пенсов 1871 года Номер под бантом - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1871 года Номер под бантом - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,663,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1871
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1871 года. Номер под бантом. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 5, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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