Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1871 года. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Номер под бантом
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,663,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1871
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1871 года. Номер под бантом. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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