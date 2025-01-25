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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1871 года. Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 шиллинг 1871 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1871 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1871
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1871 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1871 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1871 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
12925 $
Цена в валюте аукциона 12925 USD
Великобритания 1 шиллинг 1871 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 1 шиллинг 1871 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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