Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1871 года. Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1871
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1871 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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