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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1871 года. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без номера

Аверс монеты - 6 пенсов 1871 года Без номера - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1871 года Без номера - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1871
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1871 года. Без номера. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 564 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1871 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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