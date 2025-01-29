Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1871 года. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без номера
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1871
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1871 года. Без номера. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 564 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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