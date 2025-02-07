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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1871 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1871 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1871 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 9,286

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1871
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1871 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Numismática Leilões за 20 EUR. Торги состоялись 22 июля 2022.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1871 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 12 GBP
Великобритания Пенни 1871 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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