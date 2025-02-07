Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1871 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 9,286
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1871
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1871 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Numismática Leilões за 20 EUR. Торги состоялись 22 июля 2022.
Сохранность
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