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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1877 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1877 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1877 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,627,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1877 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65061 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1877 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

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