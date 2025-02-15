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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1877 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 соверена 1877
Средняя цена 570 $
Продажи
0 126

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1877
Средняя цена 480 $
Продажи
1 44
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1877 WW Готическая
Средняя цена 660 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1877 Готическая Точка после даты
Средняя цена 390 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1877
Средняя цена 170 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
6 пенсов 1877 Номер под бантом
Средняя цена 190 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 пенсов 1877 Без номера
Средняя цена 240 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1877
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1877
Средняя цена 130 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенса 1877
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1877
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1877
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 87
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1877
Средняя цена 170 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Фартинг 1877
Средняя цена
Продажи
0 4
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