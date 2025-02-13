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Фартинг 1877 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1877 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1877 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1877 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 10000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания Фартинг 1877 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
13628 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Великобритания Фартинг 1877 на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
8197 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Великобритания Фартинг 1877 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Фартинг 1877 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

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