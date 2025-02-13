Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1877 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1877
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1877 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 10000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
13628 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Где продать?
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