Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1877 года "Готическая". Точка после даты (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Точка после даты
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1877
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1877 года "Готическая". Точка после даты. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 480 GBP. Торги состоялись 6 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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