flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1877 года "Готическая". Точка после даты (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Точка после даты

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1877 года "Готическая" Точка после даты - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1877 года "Готическая" Точка после даты - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1877 года "Готическая". Точка после даты. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 480 GBP. Торги состоялись 6 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • DNW (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (3)
  • Spink (7)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Spink - September 28, 2005
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1877 "Готическая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1877 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Флорин (2 шиллинга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть