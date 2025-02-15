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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1877 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1877 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1877 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,936

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1877 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 99 USD. Торги состоялись 3 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Великобритания Пенни 1877 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Heritage - November 3, 2016
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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