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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1877 года. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без номера

Аверс монеты - 6 пенсов 1877 года Без номера - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1877 года Без номера - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1877 года. Без номера. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 17127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 505 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 44 GBP
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 13, 2020
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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