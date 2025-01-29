Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1877 года. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без номера
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1877
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1877 года. Без номера. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 17127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 505 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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