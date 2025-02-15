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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1877 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1877 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1877 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 7,189

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1877 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе CoinsNB за 30 EUR. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1877 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1877 на аукционе Russiancoin - September 29, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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