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4 пенса (1 Грот) 1877 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1877 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1877 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Nihon Coin Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,850

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1877 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 6500 JPY. Торги состоялись 15 декабря 2019.

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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1877 на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PL58 PCGS
Цена
******
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