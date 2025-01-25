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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1877 года. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Номер под бантом

Аверс монеты - 6 пенсов 1877 года Номер под бантом - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1877 года Номер под бантом - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,066,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1877 года. Номер под бантом. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1708 проданному на аукционе London Coins LTD за 240 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Taisei (1)
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 6, 2020
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1877 на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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