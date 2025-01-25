Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1877 года. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Номер под бантом
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,066,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1877
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1877 года. Номер под бантом. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1708 проданному на аукционе London Coins LTD за 240 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 6 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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