Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1877 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,625,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1877
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1877 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 5500 GBP. Торги состоялись 10 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
5071 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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