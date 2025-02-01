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Пенни 1877 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1877 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1877 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,625,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1877
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1877 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 5500 GBP. Торги состоялись 10 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
5071 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания Пенни 1877 на аукционе St James’s - November 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность PO
Цена
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stack's - October 8, 2022
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stack's - October 8, 2022
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1877 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Пенни 1877 на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность MS63 BN PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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