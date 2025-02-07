Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1894 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 45510 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 23 апреля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
Где продать?
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