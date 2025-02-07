flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1894 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1894 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1894 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 45510 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 23 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
Великобритания Пенни 1894 TB на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Великобритания Пенни 1894 TB на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1894 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть