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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1894 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1894 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1894 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,768,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1894 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 200 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - June 8, 2023
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - May 28, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - May 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1894 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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