Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1894 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,768,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1894 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 200 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (4)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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