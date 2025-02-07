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Фартинг 1894 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1894 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1894 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: COINS NUMISMATICA BARCELONA SL

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,397,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1894 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 39129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Stephen Album - November 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Karamitsos - February 3, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 3 февраля 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - December 19, 2013
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - December 19, 2013
Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2013
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - December 19, 2013
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - December 19, 2013
Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2013
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - April 3, 2012
Великобритания Фартинг 1894 на аукционе Heritage - April 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2012
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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