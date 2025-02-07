Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1894 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,397,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1894 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 39129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2013
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2013
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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