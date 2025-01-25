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1 шиллинг 1894 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1894 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1894 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,953,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1640 проданному на аукционе London Coins LTD за 460 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе Heritage - September 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1894 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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