Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1894 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,953,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1640 проданному на аукционе London Coins LTD за 460 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aurea (1)
- BAC (1)
- CoinsNB (1)
- DNW (2)
- GINZA (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (13)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Künker (1)
- London Coins (32)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- NOONANS (2)
- Soler y Llach (1)
- Solidus Numismatik (2)
- Spink (3)
- Stack's (3)
- WAG (1)
- Александр (1)
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск