Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1853 года WW "Готическая". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: GINZA COINS CO.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1853
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1853 года "Готическая" со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 20500000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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