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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1853 года WW "Готическая". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 крона 1853 года WW "Готическая" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1853 года WW "Готическая" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: GINZA COINS CO.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1853
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1853 года "Готическая" со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 20500000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
139831 $
Цена в валюте аукциона 20500000 JPY
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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