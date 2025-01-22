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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1853 WW Герб "WW" выпуклые
Средняя цена 2500 $
Продажи
1 340
Аверс
Реверс
Соверен 1853 WW Герб "WW" вдавленные
Средняя цена 1200 $
Продажи
3 115
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1853
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 125

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1853 WW Готическая Гурт "SEPTIMO"
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 крона 1853 WW Готическая Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1853
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1853 WW Готическая
Средняя цена 300 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1853
Средняя цена 230 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
6 пенсов 1853
Средняя цена 160 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1853
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1853 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1853
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пенса 1853
Средняя цена 580 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 пенса 1853
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1853
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1853 WW
Средняя цена 300 $
Продажи
1 296
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1853 WW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 222
Аверс
Реверс
Фартинг 1853 WW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1853
Средняя цена 150 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/4 фартинга 1853
Средняя цена 150 $
Продажи
0 27
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