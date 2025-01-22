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Великобритания
1853
Великобритания
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Вильгельм III и Мария II
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Великобритания
1853
Монеты Великобритании 1853 года
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Медь
Золотые монеты
Соверен 1853 WW Герб
"WW" выпуклые
Средняя цена
2500 $
Продажи
1
340
Соверен 1853 WW Герб
"WW" вдавленные
Средняя цена
1200 $
Продажи
3
115
1/2 соверена 1853
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
125
Серебряные монеты
1 крона 1853 WW Готическая
Гурт "SEPTIMO"
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
35
1 крона 1853 WW Готическая
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1/2 кроны (Полукрона) 1853
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
25
Флорин (2 шиллинга) 1853 WW Готическая
Средняя цена
300 $
Продажи
0
121
1 шиллинг 1853
Средняя цена
230 $
Продажи
0
106
6 пенсов 1853
Средняя цена
160 $
Продажи
0
144
4 пенса (1 Грот) 1853
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
18
4 пенса (1 Грот) 1853
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
4 пенса (1 Грот) 1853
Средняя цена
—
Продажи
0
4
3 пенса 1853
Средняя цена
580 $
Продажи
0
22
2 пенса 1853
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1853
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Пенни 1853 WW
Средняя цена
300 $
Продажи
1
296
1/2 пенни 1853 WW
Средняя цена
40 $
Продажи
0
222
Фартинг 1853 WW
Средняя цена
55 $
Продажи
0
111
1/2 фартинга 1853
Средняя цена
150 $
Продажи
0
18
1/4 фартинга 1853
Средняя цена
150 $
Продажи
0
27
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Великобритания
Период
1660-1936
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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