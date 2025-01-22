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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1853 года WW "Готическая". Гурт "SEPTIMO" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гурт "SEPTIMO"

Аверс монеты - 1 крона 1853 года WW "Готическая" Гурт "SEPTIMO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1853 года WW "Готическая" Гурт "SEPTIMO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1853
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1853 года "Готическая" со знаком WW. Гурт "SEPTIMO". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 78000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 29, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
13014 $
Цена в валюте аукциона 20000 AUD
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Morton & Eden - November 21, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
40492 $
Цена в валюте аукциона 32000 GBP
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Stack's - October 15, 2023
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Stack's - October 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF60 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе CNG - January 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 января 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1853 WW "Готическая" на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1853 "Готическая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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