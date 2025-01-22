Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1853 года WW "Готическая". Гурт "SEPTIMO" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гурт "SEPTIMO"
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1853
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1853 года "Готическая" со знаком WW. Гурт "SEPTIMO". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 78000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
13014 $
Цена в валюте аукциона 20000 AUD
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
40492 $
Цена в валюте аукциона 32000 GBP
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF60 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?
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