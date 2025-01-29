Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,158
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1853
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1853 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30699 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Где продать?
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