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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,158

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1853
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1853 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30699 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность PL65 PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 646 USD

Где продать?

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