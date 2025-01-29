Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Соверен 1853 года WW "Герб". "WW" вдавленные (Великобритания, Виктория)
Разновидность: "WW" вдавленные
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1853
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1853 года "Герб" со знаком WW. "WW" вдавленные. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе MDC Monaco за 60000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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