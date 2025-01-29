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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Соверен 1853 года WW "Герб". "WW" вдавленные (Великобритания, Виктория)

Разновидность: "WW" вдавленные

Аверс монеты - Соверен 1853 года WW "Герб" "WW" вдавленные - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1853 года WW "Герб" "WW" вдавленные - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1853
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1853 года "Герб" со знаком WW. "WW" вдавленные. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе MDC Monaco за 60000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Morton & Eden - November 21, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - June 18, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU53 NGC
К аукциону
Великобритания Соверен 1853 WW "Герб" на аукционе NOONANS - February 19, 2025
Продавец NOONANS
Дата 19 февраля 2025
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1853 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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