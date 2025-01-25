Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1853
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1853 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5400 USD. Торги состоялись 16 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
2404 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
5400 $
Цена в валюте аукциона 5400 USD
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?
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