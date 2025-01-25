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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1853 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1853
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1853 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5400 USD. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Morton & Eden - November 21, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
2404 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - June 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
5400 $
Цена в валюте аукциона 5400 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1853 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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