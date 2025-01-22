Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1853 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1853
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1853 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 8500 GBP. Торги состоялись 20 ноября 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
10756 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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