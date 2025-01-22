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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1853 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1853 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1853 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1853
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1853 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 8500 GBP. Торги состоялись 20 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Morton & Eden - November 21, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
10756 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1853 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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