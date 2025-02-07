Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1847 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Silicua Coins SL
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1847
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1847 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 60 EUR. Торги состоялись 3 октября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (1)
- UBS (1)
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
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