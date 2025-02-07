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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1847 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1847 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1847 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Silicua Coins SL

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1847
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1847 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 60 EUR. Торги состоялись 3 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • UBS (1)
Великобритания Пенни 1847 на аукционе Aureo & Calicó - February 17, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1847 на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1847 на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания Пенни 1847 на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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