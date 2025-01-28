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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1847 WW Герб
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 319
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1847
Средняя цена 990 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1847 W. WYON
Средняя цена 580 $
Продажи
2 302
Аверс
Реверс
1 крона 1847 WW Готическая Гурт "UN DECIMO"
Средняя цена 5700 $
Продажи
11 1472
Аверс
Реверс
1 крона 1847 WW Готическая Гладкий гурт
Средняя цена 49000 $
Продажи
1 205
Аверс
Реверс
6 пенсов 1847
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1847
Средняя цена 560 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1847
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1847
Средняя цена 700 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 пенса 1847
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1847
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1847 WW
Средняя цена 450 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1847 WW
Средняя цена 340 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Фартинг 1847 WW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1847
Средняя цена 110 $
Продажи
0 11
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