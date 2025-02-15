Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1847 года WW (Великобритания, Виктория)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,880,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1847
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1847 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 400 USD. Торги состоялись 19 января 2020.
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Продавец Coinhouse
Дата 24 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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