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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1847 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1847 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1847 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,880,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1847
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1847 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 400 USD. Торги состоялись 19 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Via (1)
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Coinhouse - August 24, 2024
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Coinhouse - August 24, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 24 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1847 WW на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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