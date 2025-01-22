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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1847 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1847 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1847 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1847
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1847 года. Это серебряная монета периода Виктории

Сохранность
  • Все фирмы
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Великобритания 2 пенса 1847 на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1847 на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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