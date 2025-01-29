Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1847 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 983,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1847
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1847 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4100 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 4100 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 августа 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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