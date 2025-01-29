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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1847 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1847 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1847 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 983,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1847
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1847 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4100 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 4100 USD
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Goldberg - June 16, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Goldberg - June 16, 2021
Продавец Goldberg
Дата 16 июня 2021
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Coin Cabinet - July 26, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Coin Cabinet - November 24, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage Eur - May 16, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - December 14, 2017
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - December 14, 2017
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - August 14, 2014
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - August 14, 2014
Продавец Heritage
Дата 14 августа 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1847 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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