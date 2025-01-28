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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1847 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1847 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1847 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 226,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1847
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1847 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе NOONANS за 1500 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.

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  • Spink (2)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 3, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1847 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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