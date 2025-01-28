Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1847 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 226,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1847
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1847 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе NOONANS за 1500 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 ноября 2018
Сохранность VF
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