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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1847 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1847 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1847 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 725,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1847
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1847 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 580 GBP. Торги состоялись 9 марта 2023.

Сохранность
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Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 6, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1847 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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