Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1847 года WW (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 725,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1847
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1847 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 580 GBP. Торги состоялись 9 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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