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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1886 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1886 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1886 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 16,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1886
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1886 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74824 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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