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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1886 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1886
Средняя цена 300 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1886 Готическая
Средняя цена 680 $
Продажи
2 59
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1886
Средняя цена 230 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
6 пенсов 1886
Средняя цена 150 $
Продажи
1 87
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1886
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1886
Средняя цена 60 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 пенса 1886
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1886
Средняя цена 800 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1886
Средняя цена 140 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1886
Средняя цена 70 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Фартинг 1886
Средняя цена 50 $
Продажи
1 40
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